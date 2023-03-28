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Снежана Лавренкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Марково (Чукотский автономный округ)
Возраст18 лет
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Снежана лечится от рецидива лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.09.2023

Ура! Снежана выписана. Теперь ей нужно прикрепиться ко взрослой поликлинике (совсем недавно девочке исполнилось 18 лет), чтобы наблюдаться и получать препараты.

23.08.2023

Снежана в полной ремиссии по лейкозу, находится в стационаре кратковременного лечения. Предстоит лучевая терапия и затем переход к этапу поддерживающей терапии.

31.07.2023

Идет второй курс иммунотерапии, Снежана переносит его нормально.

Весь ход лечения

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Статьи о Снежане

28.03.2023

«В больнице детям без взрослых нельзя»

Так ответила на вопрос «Почему ты здесь с няней?» подопечная фонда, 17-летняя Снежана. С сентября она лечится от рецидива в Центре Димы Рогачева. Но как получилось, что она вообще оказалась в больнице одна?

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