|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Марково (Чукотский автономный округ)
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
15.09.2023
Ура! Снежана выписана. Теперь ей нужно прикрепиться ко взрослой поликлинике (совсем недавно девочке исполнилось 18 лет), чтобы наблюдаться и получать препараты.
23.08.2023
Снежана в полной ремиссии по лейкозу, находится в стационаре кратковременного лечения. Предстоит лучевая терапия и затем переход к этапу поддерживающей терапии.
31.07.2023
Идет второй курс иммунотерапии, Снежана переносит его нормально.
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