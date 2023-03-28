28.03.2023

«В больнице детям без взрослых нельзя»

Так ответила на вопрос «Почему ты здесь с няней?» подопечная фонда, 17-летняя Снежана. С сентября она лечится от рецидива в Центре Димы Рогачева. Но как получилось, что она вообще оказалась в больнице одна?