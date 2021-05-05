Ход лечения
01.07.2021
София дома, раз в неделю приходит на лечение в режиме дневного стационара. «Спрайсел» продолжает принимать, анализы существенно улучшились, минимальная остаточная болезнь гораздо меньше. Девочка чувствует себя хорошо, бодра, весела.
31.05.2021
София чувствует себя хорошо, приехала после лучевой терапии из Центра имени Дмитрия Рогачева, прием «Спрайсела» продолжает. Через 3 недели предстоит исследование на минимальную остаточную болезнь.
05.05.2021
София уже практически завершила курс основного лечения от лейкоза. Она лечилась в Рязани, сейчас ее перевели на лучевую терапию в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Но при ее варианте болезни нужно долго принимать лекарства, которые снизят риск рецидива. Стандартный препарат в случае Софии малоэффективен, и девочка должна принимать противоопухолевое лекарство «Спрайсел», которое отсутствует в клинике. Стоимость ближайшего курса 136 105 рублей.
Ваша помощь Софии
|333 ₽
|П********я И.
|2 500 ₽
|Т*******о А.
|100 ₽
|Л****а С.
|100 ₽
|69 172 ₽