София уже практически завершила курс основного лечения от лейкоза. Она лечилась в Рязани, сейчас ее перевели на лучевую терапию в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Но при ее варианте болезни нужно долго принимать лекарства, которые снизят риск рецидива. Стандартный препарат в случае Софии малоэффективен, и девочка должна принимать противоопухолевое лекарство «Спрайсел», которое отсутствует в клинике. Стоимость ближайшего курса 136 105 рублей.