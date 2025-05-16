Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

София Мусякаева

Помочь
306 000 ₽305 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЭнгельс
Возраст11 лет
Поделиться:
София заболела в январе этого года. Сейчас девочка проходит подготовку к ТКМ.

Ход лечения

16.05.2025

В январе этого года у Софии сильно поднялась температура, и родители решили обратиться к врачу. В марте девочку госпитализировали в Центр им. Димы Рогачева с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Впереди ребенка ждет трансплантация костного мозга, и чтобы подготовиться к процедуре, в качестве профилактики РТПХ, ей нужен иммунопрепарат «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Софии!

Ваша помощь Софии

16.05.25
1 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari