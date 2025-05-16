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306 000 ₽305 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Энгельс
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
16.05.2025
В январе этого года у Софии сильно поднялась температура, и родители решили обратиться к врачу. В марте девочку госпитализировали в Центр им. Димы Рогачева с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Впереди ребенка ждет трансплантация костного мозга, и чтобы подготовиться к процедуре, в качестве профилактики РТПХ, ей нужен иммунопрепарат «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Софии!
Ваша помощь Софии
16.05.25
|1 000 ₽