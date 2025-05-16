В январе этого года у Софии сильно поднялась температура, и родители решили обратиться к врачу. В марте девочку госпитализировали в Центр им. Димы Рогачева с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Впереди ребенка ждет трансплантация костного мозга, и чтобы подготовиться к процедуре, в качестве профилактики РТПХ, ей нужен иммунопрепарат «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Софии!