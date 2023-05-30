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София Поликашина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст2 года
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У Софии острый лимфобластный лейкоз. С марта девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

09.10.2023

Все хорошо. София выписывается на поддержку.

18.08.2023

София хорошо перенесла курс «Блинцито». К сожалению, попытка после него провести терапию консолидации оказалась безуспешной: на сей раз проблема возникла уже не с инфекциями, а с тяжелой аллергией. Так что для снижения риска рецидива нужен второй курс «Блинцито».

30.05.2023

Софии назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: очень высокий риск серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Блинцито». Пять флаконов стоят 806 890 рублей.

Ваша помощь Софии

02.06.23
3 000 ₽
02.06.23
200 ₽
02.06.23
700 ₽
02.06.23
В***н300 ₽
02.06.23
350 ₽
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