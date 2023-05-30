София хорошо перенесла курс «Блинцито». К сожалению, попытка после него провести терапию консолидации оказалась безуспешной: на сей раз проблема возникла уже не с инфекциями, а с тяжелой аллергией. Так что для снижения риска рецидива нужен второй курс «Блинцито».