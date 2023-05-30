Ход лечения
09.10.2023
Все хорошо. София выписывается на поддержку.
18.08.2023
София хорошо перенесла курс «Блинцито». К сожалению, попытка после него провести терапию консолидации оказалась безуспешной: на сей раз проблема возникла уже не с инфекциями, а с тяжелой аллергией. Так что для снижения риска рецидива нужен второй курс «Блинцито».
30.05.2023
Софии назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: очень высокий риск серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Блинцито». Пять флаконов стоят 806 890 рублей.
Ваша помощь Софии
|3 000 ₽
|200 ₽
|700 ₽
|В***н
|300 ₽
|350 ₽