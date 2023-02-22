София проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. Во время очередного блока химиотерапии у девочки возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа», а также на все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток, чтобы лейкоз не вернулся. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», стоимость курса 322 756 рублей.