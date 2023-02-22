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София Власова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовый Уренгой
Возраст5 лет
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У Софии аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

14.04.2023

София благополучно завершила терапию и выписана на поддержку.

15.03.2023

София получает терапию «Блинцито». Все благополучно.

22.02.2023

София проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. Во время очередного блока химиотерапии у девочки возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа», а также на все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток, чтобы лейкоз не вернулся. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», стоимость курса 322 756 рублей.

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