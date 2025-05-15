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Софья Барсукова

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193 600 ₽192 100 ₽ осталось собрать
ДиагнозКарцинома
ГородОдинцовский Лесной городок
Возраст17 лет
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Софья лечится в Московском областном онкодиспансере. Под контролем врачей из Центра Димы Рогачева.

Ход лечения

15.05.2025

У Софьи непростой случай. В основном она лечится в МООД, но операцию почти год назад ей проводили в Центре Рогачева, и до сих пор врачи Центра продолжают контролировать ход лечения. В апреле девушке была назначена терапия иммунопрепаратом «Арфлейда», и теперь ее необходимо продолжить. Стоимость лекарства 193 600 рублей.

Ваша помощь Софье

15.05.25
Г*****н С.500 ₽
15.05.25
1 000 ₽
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