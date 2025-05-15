У Софьи непростой случай. В основном она лечится в МООД, но операцию почти год назад ей проводили в Центре Рогачева, и до сих пор врачи Центра продолжают контролировать ход лечения. В апреле девушке была назначена терапия иммунопрепаратом «Арфлейда», и теперь ее необходимо продолжить. Стоимость лекарства 193 600 рублей.