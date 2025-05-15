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193 600 ₽192 100 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Карцинома
|Город
|Одинцовский Лесной городок
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
15.05.2025
У Софьи непростой случай. В основном она лечится в МООД, но операцию почти год назад ей проводили в Центре Рогачева, и до сих пор врачи Центра продолжают контролировать ход лечения. В апреле девушке была назначена терапия иммунопрепаратом «Арфлейда», и теперь ее необходимо продолжить. Стоимость лекарства 193 600 рублей.
Ваша помощь Софье
15.05.25
|Г*****н С.
|500 ₽
15.05.25
|1 000 ₽