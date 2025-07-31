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484 134 ₽481 134 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Тула
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
31.07.2025
Лечение уже работает: удалось добиться первой клинико-гематологической ремиссии. Но на этапе закрепления ремиссии у Сони случилась — как это, к сожалению, бывает, — аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Соне необходимо три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля.
Ваша помощь Софье
31.07.25
|Ш*******о Е.
|2 000 ₽
31.07.25
|1 000 ₽