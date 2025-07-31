Лечение уже работает: удалось добиться первой клинико-гематологической ремиссии. Но на этапе закрепления ремиссии у Сони случилась — как это, к сожалению, бывает, — аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Соне необходимо три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля.