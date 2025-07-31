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Софья Горина

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484 134 ₽481 134 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТула
Возраст17 лет
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Софья заболела в марте. Сейчас девушка лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

31.07.2025

Лечение уже работает: удалось добиться первой клинико-гематологической ремиссии. Но на этапе закрепления ремиссии у Сони случилась — как это, к сожалению, бывает, — аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Соне необходимо три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля.

Ваша помощь Софье

31.07.25
Ш*******о Е.2 000 ₽
31.07.25
1 000 ₽
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