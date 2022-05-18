Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Находка (Приморский край)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
05.07.2022
Все хорошо, Соня летит домой!
01.06.2022
Продолжается терапия «Джакави». Также из проблем пока есть цитомегаловирусная инфекция. Софья в стационаре кратковременного лечения.
18.05.2022
После ТКМ прошло полтора месяца. Софья чувствует себя неплохо, но для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходима терапия препаратом «Джакави». Его стоимость 91 172 рубля.
Ваша помощь Софье
20.05.22
|Д******а Е.
|3 000 ₽
20.05.22
|И*****в
|20 ₽
20.05.22
|10 000 ₽
20.05.22
|П*****в Я.
|10 801 ₽
20.05.22
|П*****в Я.
|1 ₽