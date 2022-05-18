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Софья Лаптева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородНаходка (Приморский край)
Возраст12 лет
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У Софьи острый миелобластный лейкоз. В апреле у девочки состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

05.07.2022

Все хорошо, Соня летит домой!

01.06.2022

Продолжается терапия «Джакави». Также из проблем пока есть цитомегаловирусная инфекция. Софья в стационаре кратковременного лечения.

18.05.2022

После ТКМ прошло полтора месяца. Софья чувствует себя неплохо, но для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходима терапия препаратом «Джакави». Его стоимость 91 172 рубля.

Весь ход лечения

Ваша помощь Софье

20.05.22
Д******а Е.3 000 ₽
20.05.22
И*****в20 ₽
20.05.22
10 000 ₽
20.05.22
П*****в Я.10 801 ₽
20.05.22
П*****в Я.1 ₽
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