У нас снова беда. За несколько недель до своего четырнадцатилетия в реанимации РДКБ умерла Софья.

Летом 2023 года у девочки был обнаружен рецидив. Врачи не прекращали борьбу, Софье была назначена противорецидивная терапия, но девочка была совсем слаба и очень плохо переносила лечение.

Светлая память доброй и красивой девочке. Сил близким.