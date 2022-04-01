|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Павловский Посад (Московская область)
|Дата смерти
|19.08.2023
20.08.2023
У нас снова беда. За несколько недель до своего четырнадцатилетия в реанимации РДКБ умерла Софья.
Летом 2023 года у девочки был обнаружен рецидив. Врачи не прекращали борьбу, Софье была назначена противорецидивная терапия, но девочка была совсем слаба и очень плохо переносила лечение.
Светлая память доброй и красивой девочке. Сил близким.
28.10.2022
Соня выписана из трансплантационного отделения РДКБ, по инфекциям все неплохо. Ей куплены лекарства на выписку.
29.09.2022
Софья в Российской детской клинической больнице, неделю назад ей провели трансплантацию костного мозга. Донором стал ее дядя. Ждем приживления.
30.08.2022
С грибковой инфекцией дела получше. Но Соне предстоит трансплантация костного мозга. Мама и папа по медицинским причинам не могут быть донорами. Будет проведено типирование дяди и продолжен поиск неродственного донора.
08.08.2022
София пытается справиться с серьезными инфекционными осложнениями. Девочке требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость нужного количества лекарства 277 200 рублей.
25.07.2022
На фоне противогрибковой терапии Соне лучше, очаг инфекции уменьшился.
06.07.2022
У Софьи обнаружили грибковую инфекцию. Для борьбы с ней требуется препарат «Вифенд» стоимостью 182 700 рублей.
28.06.2022
Софья наконец вернулась из реанимации в больничную палату. Рассматривается трансплантация костного мозга, запланировано типирование девочки и родителей.
15.06.2022
У Софьи опять очень сложная ситуация с инфекциями. Девочка получает ряд лекарств, сейчас ей нужен препарат «Зарсио», чтобы поднять уровень лейкоцитов и улучшить иммунную защиту организма.
20.04.2022
Инфекции пролечены, температура нормализовалась. Соня по-прежнему в аплазии, продолжает терапию.
01.04.2022
Сейчас у девочки обнаружилась бактериальная инфекция. Для ее лечения требуется современный антибиотик «Завицефта», он стоит 413 192 рубля.