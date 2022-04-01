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Софья Морозова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородПавловский Посад (Московская область)
Дата смерти19.08.2023
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20.08.2023

У нас снова беда. За несколько недель до своего четырнадцатилетия в реанимации РДКБ умерла Софья.

Летом 2023 года у девочки был обнаружен рецидив. Врачи не прекращали борьбу, Софье была назначена противорецидивная терапия, но девочка была совсем слаба и очень плохо переносила лечение.

Светлая память доброй и красивой девочке. Сил близким.

28.10.2022

Соня выписана из трансплантационного отделения РДКБ, по инфекциям все неплохо. Ей куплены лекарства на выписку.

29.09.2022

Софья в Российской детской клинической больнице, неделю назад ей провели трансплантацию костного мозга. Донором стал ее дядя. Ждем приживления.

30.08.2022

С грибковой инфекцией дела получше. Но Соне предстоит трансплантация костного мозга. Мама и папа по медицинским причинам не могут быть донорами. Будет проведено типирование дяди и продолжен поиск неродственного донора.

08.08.2022

София пытается справиться с серьезными инфекционными осложнениями. Девочке требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость нужного количества лекарства 277 200 рублей. 

25.07.2022

На фоне противогрибковой терапии Соне лучше, очаг инфекции уменьшился.

06.07.2022

У Софьи обнаружили грибковую инфекцию. Для борьбы с ней требуется препарат «Вифенд» стоимостью 182 700 рублей.

28.06.2022

Софья наконец вернулась из реанимации в больничную палату. Рассматривается трансплантация костного мозга, запланировано типирование девочки и родителей.

15.06.2022

У Софьи опять очень сложная ситуация с инфекциями. Девочка получает ряд лекарств, сейчас ей нужен препарат «Зарсио», чтобы поднять уровень лейкоцитов и улучшить иммунную защиту организма.

20.04.2022

Инфекции пролечены, температура нормализовалась. Соня по-прежнему в аплазии, продолжает терапию.

01.04.2022

Сейчас у девочки обнаружилась бактериальная инфекция. Для ее лечения требуется современный антибиотик «Завицефта», он стоит 413 192 рубля. 

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