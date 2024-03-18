После очередного введения «Онкаспара» (одного из препаратов химиотерапии) появилась жизнеугрожающая аллергическая реакция. Поэтому, как сейчас часто бывает в таких случаях, врачами было принято решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на лечение иммунопрепаратом «Блинцито»: этот вариант эффективнее всего и лучше всего переносится. Стоимость ближайшего курса 484 133 рублей.