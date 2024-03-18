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484 133 ₽467 733 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Новые Бурасы
|Возраст
|4 года
Ход лечения
18.03.2024
После очередного введения «Онкаспара» (одного из препаратов химиотерапии) появилась жизнеугрожающая аллергическая реакция. Поэтому, как сейчас часто бывает в таких случаях, врачами было принято решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на лечение иммунопрепаратом «Блинцито»: этот вариант эффективнее всего и лучше всего переносится. Стоимость ближайшего курса 484 133 рублей.
Ваша помощь Софье
18.03.24
|700 ₽
18.03.24
|К*****н Е.
|5 000 ₽
18.03.24
|П*******о В.
|5 000 ₽
18.03.24
|700 ₽
18.03.24
|5 000 ₽