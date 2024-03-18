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Софья Шарапова

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484 133 ₽467 733 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Новые Бурасы
Возраст4 года
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Остро заболела в прошлом сентябре, с октября проходит лечение в Центре Димы Рогачева.

Ход лечения

18.03.2024

После очередного введения «Онкаспара» (одного из препаратов химиотерапии) появилась жизнеугрожающая аллергическая реакция. Поэтому, как сейчас часто бывает в таких случаях, врачами было принято решение заменить оставшуюся часть протокола химиотерапии на лечение иммунопрепаратом «Блинцито»: этот вариант эффективнее всего и лучше всего переносится. Стоимость ближайшего курса 484 133 рублей.

Ваша помощь Софье

18.03.24
700 ₽
18.03.24
К*****н Е.5 000 ₽
18.03.24
П*******о В.5 000 ₽
18.03.24
700 ₽
18.03.24
5 000 ₽
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