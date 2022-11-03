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Соня Теняева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст7 лет
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У Сони острый лимфобластный лейкоз, нужна пересадка костного мозга.

Ход лечения

03.02.2023

Полная ремиссия, Соня выписана. Все хорошо.

25.01.2023

Все неплохо, Соня в полной ремиссии. Теперь нужна посттрансплантационная терапия, которую требует Сонин вариант лейкоза. Девочка переведена в стационар кратковременного лечения.

10.01.2023

Трансплантация уже позади, все необходимые введения «Энтивио» Соня получила. Есть небольшая кожная РТПХ, но в целом состояние стабильное.

Весь ход лечения

Ваша помощь Соне

07.11.22
500 ₽
07.11.22
700 ₽
07.11.22
6 124 ₽
08.11.22
100 ₽
08.11.22
12 878 ₽
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Статьи о Соне

3.11.2022

Соня очень устала болеть

У шестилетней Сони рецидив острого лимфобластного лейкоза. Справиться с болезнью поможет только пересадка костного мозга. Чтобы избежать осложнений, девочке нужен препарат «Энтивио».

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