Ход лечения
03.02.2023
Полная ремиссия, Соня выписана. Все хорошо.
25.01.2023
Все неплохо, Соня в полной ремиссии. Теперь нужна посттрансплантационная терапия, которую требует Сонин вариант лейкоза. Девочка переведена в стационар кратковременного лечения.
10.01.2023
Трансплантация уже позади, все необходимые введения «Энтивио» Соня получила. Есть небольшая кожная РТПХ, но в целом состояние стабильное.
Ваша помощь Соне
|500 ₽
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|6 124 ₽
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Соня очень устала болеть
У шестилетней Сони рецидив острого лимфобластного лейкоза. Справиться с болезнью поможет только пересадка костного мозга. Чтобы избежать осложнений, девочке нужен препарат «Энтивио».