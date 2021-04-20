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Степа Баранов

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
ГородКовров Владимирской области
Возраст3 года
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Степа заболел буквально через пару месяцев после рождения. У него очень сложная и редкая разновидность лейкоза — ювенильный миеломоноцитарный. С декабря 2020 года малыш лечится в Центре детской гематологии.

Ход лечения

15.09.2021

Полтора месяца после трансплантации, все достаточно стабильно.

26.08.2021

На +17 сутки зафиксировано приживление. Степа потихоньку разбирается с осложнениями, получает сопроводительную терапию.

28.07.2021

Степа снова в трансплантационном отделении. Повторная пересадка, на сей раз от неродственного донора, запланирована на 3 августа.

Весь ход лечения

Ваша помощь Степе

20.04.21
2 500 ₽
20.04.21
Х*****в Р.100 ₽
20.04.21
50 ₽
20.04.21
100 ₽
21.04.21
171 000 ₽
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