Степа заболел буквально через пару месяцев после рождения. У него очень сложная и редкая разновидность лейкоза — ювенильный миеломоноцитарный. С декабря 2020 года малыш лечится в Центре детской гематологии.

Ход лечения 15.09.2021 Полтора месяца после трансплантации, все достаточно стабильно. 26.08.2021 На +17 сутки зафиксировано приживление. Степа потихоньку разбирается с осложнениями, получает сопроводительную терапию. 28.07.2021 Степа снова в трансплантационном отделении. Повторная пересадка, на сей раз от неродственного донора, запланирована на 3 августа. Весь ход лечения