Сбор завершен
|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|Ковров Владимирской области
|Возраст
|3 года
Ход лечения
15.09.2021
Полтора месяца после трансплантации, все достаточно стабильно.
26.08.2021
На +17 сутки зафиксировано приживление. Степа потихоньку разбирается с осложнениями, получает сопроводительную терапию.
28.07.2021
Степа снова в трансплантационном отделении. Повторная пересадка, на сей раз от неродственного донора, запланирована на 3 августа.
Ваша помощь Степе
20.04.21
|2 500 ₽
20.04.21
|Х*****в Р.
|100 ₽
20.04.21
|50 ₽
20.04.21
|100 ₽
21.04.21
|171 000 ₽