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Степа Сунцов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЕлец (Липецкая область)
Возраст4 года
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Степа готовится к повторной трансплантации костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

04.10.2023

Самочувствие неплохое. Степе провели небольшую операцию на горле, восстанавливается. Температура нормальная, признаков РТПХ нет, трансплантат функционирует удовлетворительно, переливания крови не нужны. Получает препараты для профилактики инфекций.

17.08.2023

Степа получает иммуносупрессивную терапию и иммуноглобулины. Состояние стабильное.

03.08.2023

Степу перевели в стационар кратковременного лечения, но почти сразу пришлось вернуться в круглосуточный стационар из-за сепсиса. Сейчас температура уже нормальная, ухудшений нет. Трансплантат функционирует.

Весь ход лечения

Ваша помощь Степе

13.06.23
1 050 ₽
13.06.23
Я******ч Н.300 ₽
13.06.23
100 ₽
13.06.23
540 ₽
13.06.23
40 670 ₽
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