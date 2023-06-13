Ход лечения
04.10.2023
Самочувствие неплохое. Степе провели небольшую операцию на горле, восстанавливается. Температура нормальная, признаков РТПХ нет, трансплантат функционирует удовлетворительно, переливания крови не нужны. Получает препараты для профилактики инфекций.
17.08.2023
Степа получает иммуносупрессивную терапию и иммуноглобулины. Состояние стабильное.
03.08.2023
Степу перевели в стационар кратковременного лечения, но почти сразу пришлось вернуться в круглосуточный стационар из-за сепсиса. Сейчас температура уже нормальная, ухудшений нет. Трансплантат функционирует.
Ваша помощь Степе
|1 050 ₽
|Я******ч Н.
|300 ₽
|100 ₽
|540 ₽
|40 670 ₽