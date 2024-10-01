У Степы очень сложная история болезни. С самого рождения у него проблемы с почками, и настолько серьезные, что пришлось провести трансплантацию почки. Но изредка бывает, что после трансплантации органов развивается лимфома как вторичное заболевание, и Степе вот так не повезло. Начали химиотерапию, но сейчас ее невозможно продолжать из-за очень серьезной грибковой инфекции. Так что мальчику срочно необходим противогрибковый препарат «Амфолип» стоимостью 277 500 рублей.