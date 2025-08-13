В Центре им. Димы Рогачева Таня получила стандартную терапию, но, к сожалению, лечение не дало желаемого результата. По мнению врачей, помочь девочке сможет только трансплантация костного мозга. Чтобы избежать тяжелых осложнений после пересадки, Тане необходим курс иммунотерапии препаратом «Энтивио», три упаковки которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Тане!