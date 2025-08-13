Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Таня Литвиненко

306 000 ₽301 990 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городсело Ачикулак (Ставропольский край)
Возраст9 лет
У Тани острый миелобластный лейкоз, сейчас девочка готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

13.08.2025

В Центре им. Димы Рогачева Таня получила стандартную терапию, но, к сожалению, лечение не дало желаемого результата. По мнению врачей, помочь девочке сможет только трансплантация костного мозга. Чтобы избежать тяжелых осложнений после пересадки, Тане необходим курс иммунотерапии препаратом «Энтивио», три упаковки которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Тане!

