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Тимерлан Тютин

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546 170 ₽412 070 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
Городд. Оросово (Удмуртская Республика)
Возраст1 год
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Тимерлан лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. В феврале он перенес пересадку костного мозга.

Ход лечения

02.11.2023

Тимерлана беспокоят неврологические проблемы (беспокоен, плохо ест и спит), и также осложнения, в том числе тромботическая микроангиопатия. Мальчику нужен препарат «Элизария». Стоимость двух флаконов 546 170 рублей.

29.09.2023

Малыш чувствует себя нормально. Получает «Кинерет» для лечения воспалительного синдрома и терапию по поводу РТПХ кожи и кишечника.

04.09.2023

Тимерлану лучше. Но проблемы есть: в ходе иммунного восстановления возник воспалительный синдром, надо лечиться.

Весь ход лечения

Ваша помощь Тимерлану

03.11.23
300 ₽
03.11.23
700 ₽
03.11.23
3 000 ₽
03.11.23
100 ₽
03.11.23
100 ₽
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