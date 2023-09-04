|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|д. Оросово (Удмуртская Республика)
|Возраст
|1 год
Ход лечения
02.11.2023
Тимерлана беспокоят неврологические проблемы (беспокоен, плохо ест и спит), и также осложнения, в том числе тромботическая микроангиопатия. Мальчику нужен препарат «Элизария». Стоимость двух флаконов 546 170 рублей.
29.09.2023
Малыш чувствует себя нормально. Получает «Кинерет» для лечения воспалительного синдрома и терапию по поводу РТПХ кожи и кишечника.
04.09.2023
Тимерлану лучше. Но проблемы есть: в ходе иммунного восстановления возник воспалительный синдром, надо лечиться.
Ваша помощь Тимерлану
|300 ₽
|700 ₽
|3 000 ₽
|100 ₽
|100 ₽