Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Тимофей Загребин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородИжевск
Дата смерти26.07.2023
Поделиться:

11.08.2023

Нам сообщили, что в Ижевске умер Тимоша Загребин. Ему было 11 лет.

Совершенно неожиданная трагедия. Все очень любили Тимофея и были уверены, что после победы над лейкозом у него должно все наладиться. Но беда пришла, откуда не ждали: случились проблемы с сердцем.

Светлая память. Сил близким.

20.04.2022

Наконец-то все неплохо. Тимофей выписан на поддержку.

18.03.2022

Нужны антибиотики и противогрибковые препараты для профилактики и терапии инфекций.

25.02.2022

Продолжается терапия. Есть некоторые улучшения: купирована РТПХ, уменьшилось повреждение легких.

29.01.2022

Терапия продолжается. «Элизарию» Тимофей получает раз в две недели; также нужны лекарства для профилактики инфекционных осложнений.

18.01.2022

У Тимофея сложная ситуация. Мальчик продолжает бороться с серьезными осложнениями после ТКМ. У него разноплановое лечение, в том числе, он продолжает иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Элизария». Стоимость лекарства на ближайшие курсы — 1 638 508 рублей.

10.01.2022

«Элизария» помогает, Тимофею лучше, но пока еще состояние тяжелое.

16.12.2021

Тимофей получил иммуноглобулин, продолжает плановую терапию «Элизарией».

19.11.2021

Тимофей приехал на проверку, и выяснилось, что ситуация неважная. Во-первых, мальчик упал, ударился головой (кажется, без серьезных последствий, но опасность была). Во-вторых, развилась инфекция, которая повлекла за собой ухудшение и по другим параметрам. Так что сейчас надо и лечить инфекцию, и снова получать «Элизарию». А еще нужен «Иммуноглобулин Сигардис» для профилактики дальнейших инфекций.

21.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Тимофея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия «Элизарией» продолжается, динамика положительная. Других проблем сейчас, к счастью, нет.

10.09.2021

В октябре 2020 года Тимофей перенес аллогенную трансплантацию костного мозга, донором стала мама. Сейчас мальчик продолжает бороться с осложнениями после ТКМ. У Тимофея тромботическая микроангиопатия — серьезная иммунологическая и сосудистая проблема, которая лечится иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость двух флаконов — 500 000 рублей.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari