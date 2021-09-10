11.08.2023
Нам сообщили, что в Ижевске умер Тимоша Загребин. Ему было 11 лет.
Совершенно неожиданная трагедия. Все очень любили Тимофея и были уверены, что после победы над лейкозом у него должно все наладиться. Но беда пришла, откуда не ждали: случились проблемы с сердцем.
Светлая память. Сил близким.
20.04.2022
Наконец-то все неплохо. Тимофей выписан на поддержку.
18.03.2022
Нужны антибиотики и противогрибковые препараты для профилактики и терапии инфекций.
25.02.2022
Продолжается терапия. Есть некоторые улучшения: купирована РТПХ, уменьшилось повреждение легких.
29.01.2022
Терапия продолжается. «Элизарию» Тимофей получает раз в две недели; также нужны лекарства для профилактики инфекционных осложнений.
18.01.2022
У Тимофея сложная ситуация. Мальчик продолжает бороться с серьезными осложнениями после ТКМ. У него разноплановое лечение, в том числе, он продолжает иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Элизария». Стоимость лекарства на ближайшие курсы — 1 638 508 рублей.
10.01.2022
«Элизария» помогает, Тимофею лучше, но пока еще состояние тяжелое.
16.12.2021
Тимофей получил иммуноглобулин, продолжает плановую терапию «Элизарией».
19.11.2021
Тимофей приехал на проверку, и выяснилось, что ситуация неважная. Во-первых, мальчик упал, ударился головой (кажется, без серьезных последствий, но опасность была). Во-вторых, развилась инфекция, которая повлекла за собой ухудшение и по другим параметрам. Так что сейчас надо и лечить инфекцию, и снова получать «Элизарию». А еще нужен «Иммуноглобулин Сигардис» для профилактики дальнейших инфекций.
21.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Тимофея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Терапия «Элизарией» продолжается, динамика положительная. Других проблем сейчас, к счастью, нет.
10.09.2021
В октябре 2020 года Тимофей перенес аллогенную трансплантацию костного мозга, донором стала мама. Сейчас мальчик продолжает бороться с осложнениями после ТКМ. У Тимофея тромботическая микроангиопатия — серьезная иммунологическая и сосудистая проблема, которая лечится иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость двух флаконов — 500 000 рублей.