Нам сообщили, что в Ижевске умер Тимоша Загребин. Ему было 11 лет.

Совершенно неожиданная трагедия. Все очень любили Тимофея и были уверены, что после победы над лейкозом у него должно все наладиться. Но беда пришла, откуда не ждали: случились проблемы с сердцем.

Светлая память. Сил близким.