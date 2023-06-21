Ход лечения
25.10.2023
Самочувствие неплохое, но некоторые проблемы пока сохраняются: показатели крови снижены, есть нейропатия. Нужен «Джадену» для лечения перегрузки железом.
15.09.2023
Состояние без ухудшений, достоверных признаков течения РТПХ нет. Тимур получает «Джакави» и будет получать.
17.08.2023
Два месяца после трансплантации. Показатели крови пока снижены из-за РТПХ: так называемая иммунная цитопения. Для ее лечения Тимур получает внутривенные иммуноглобулины, переносит хорошо. Нужны также лекарства для иммуносупрессивной терапии: «Джакави» и «Оренсия».
Ваша помощь Тимуру
|500 ₽
|Б********о
|300 ₽
|250 ₽
|700 ₽
|Б*******я
|61 704 ₽