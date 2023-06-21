Два месяца после трансплантации. Показатели крови пока снижены из-за РТПХ: так называемая иммунная цитопения. Для ее лечения Тимур получает внутривенные иммуноглобулины, переносит хорошо. Нужны также лекарства для иммуносупрессивной терапии: «Джакави» и «Оренсия».