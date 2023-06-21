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Тимур Измалков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородИжевск
Возраст9 лет
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Тимур лечился от острого лимфобластного лейкоза в 2016 году, но в 2022 болезнь вернулась.

Ход лечения

25.10.2023

Самочувствие неплохое, но некоторые проблемы пока сохраняются: показатели крови снижены, есть нейропатия. Нужен «Джадену» для лечения перегрузки железом.

15.09.2023

Состояние без ухудшений, достоверных признаков течения РТПХ нет. Тимур получает «Джакави» и будет получать.

17.08.2023

Два месяца после трансплантации. Показатели крови пока снижены из-за РТПХ: так называемая иммунная цитопения. Для ее лечения Тимур получает внутривенные иммуноглобулины, переносит хорошо. Нужны также лекарства для иммуносупрессивной терапии: «Джакави» и «Оренсия».

Весь ход лечения

Ваша помощь Тимуру

21.06.23
500 ₽
21.06.23
Б********о300 ₽
21.06.23
250 ₽
21.06.23
700 ₽
21.06.23
Б*******я61 704 ₽
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