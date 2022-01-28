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Тимур Лисицкий

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль пирамиды височной кости (параганглиома)
ГородКлин (Московская обл.)
Возраст23 года
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У Тимура опухоль рядом с головным мозгом. Юноше нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

04.02.2022

Лечение пройдено благополучно, Тимур выписан. Контрольная МРТ предстоит через год.

28.01.2022

В январе Тимура стали беспокоить головные боли и появились проблемы со слухом. На МРТ врачи обнаружили новообразование рядом с ухом, затрагивающее пирамиду височной кости. При таком расположении и размере опухоли очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Тимуру

28.01.22
101 ₽
28.01.22
700 ₽
28.01.22
Х****в Р.100 ₽
28.01.22
100 ₽
29.01.22
191 389 ₽
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