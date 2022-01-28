В январе Тимура стали беспокоить головные боли и появились проблемы со слухом. На МРТ врачи обнаружили новообразование рядом с ухом, затрагивающее пирамиду височной кости. При таком расположении и размере опухоли очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.