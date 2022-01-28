Сбор завершен
|Диагноз
|Опухоль пирамиды височной кости (параганглиома)
|Город
|Клин (Московская обл.)
|Возраст
|23 года
Ход лечения
04.02.2022
Лечение пройдено благополучно, Тимур выписан. Контрольная МРТ предстоит через год.
28.01.2022
В январе Тимура стали беспокоить головные боли и появились проблемы со слухом. На МРТ врачи обнаружили новообразование рядом с ухом, затрагивающее пирамиду височной кости. При таком расположении и размере опухоли очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.
Ваша помощь Тимуру
28.01.22
|101 ₽
28.01.22
|700 ₽
28.01.22
|Х****в Р.
|100 ₽
28.01.22
|100 ₽
29.01.22
|191 389 ₽