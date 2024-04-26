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Тимур Жамахов

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408 384 ₽408 184 ₽ осталось собрать
ДиагнозКожный мастоцитоз
ГородЭнгельс
Возраст5 месяцев
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У Тимура редкое и необычное для нашего фонда заболевания. Мальчик лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

26.04.2024

Мастоцитоз — заболевание, при котором в организме аномально увеличивается количество так называемых тучных клеток, или мастоцитов. Они играют большую роль в развитии иммунных реакций, и при мастоцитозе этот процесс выходит из-под контроля. В тяжелых случаях заболевание становится не только мучительным, но и опасным. Так, у Тимура серьезное поражение кожи, которое выглядит и ощущается так, как будто бы у ребенка тяжелая аллергия. Стандартов лечения таких детей нет. Но консилиум специалистов установил, что Тимуру может помочь иммунопрепарат «Фазенра» (бенрализумаб): об этом говорит международный опыт и литературные данные. Сейчас нужно купить ребенку лекарство на 408 384 рублей.

Ваша помощь Тимуру

27.04.24
200 ₽
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