Мастоцитоз — заболевание, при котором в организме аномально увеличивается количество так называемых тучных клеток, или мастоцитов. Они играют большую роль в развитии иммунных реакций, и при мастоцитозе этот процесс выходит из-под контроля. В тяжелых случаях заболевание становится не только мучительным, но и опасным. Так, у Тимура серьезное поражение кожи, которое выглядит и ощущается так, как будто бы у ребенка тяжелая аллергия. Стандартов лечения таких детей нет. Но консилиум специалистов установил, что Тимуру может помочь иммунопрепарат «Фазенра» (бенрализумаб): об этом говорит международный опыт и литературные данные. Сейчас нужно купить ребенку лекарство на 408 384 рублей.