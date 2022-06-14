Ход лечения
20.06.2022
Мы закрываем сбор средств для Юли. Необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
Лечение проведено, Юля хорошо его перенесла и выписалась.
14.06.2022
Юля заболела в апреле этого года. На протяжении пяти дней у нее постоянно кружилась голова и было низким давление. В ходе обследования врачи НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко обнаружили небольшую доброкачественную опухоль правого слухового нерва. При таких, как у Юли, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.
Ваша помощь Юле
|С****й
|2 000 ₽
|10 000 ₽
|1 200 ₽
|100 ₽
|Ч****й Д.
|29 395 ₽