Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Юля Аникина

Сбор завершен
ДиагнозНевринома слухового нерва
ГородНорильск
Возраст26 лет
Поделиться:
В апреле у Юли обнаружили небольшую доброкачественную опухоль правого слухового нерва. Девушке нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож»

Ход лечения

20.06.2022

Мы закрываем сбор средств для Юли. Необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

Лечение проведено, Юля хорошо его перенесла и выписалась.

14.06.2022

Юля заболела в апреле этого года. На протяжении пяти дней у нее постоянно кружилась голова и было низким давление. В ходе обследования врачи НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко обнаружили небольшую доброкачественную опухоль правого слухового нерва. При таких, как у Юли, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.

Ваша помощь Юле

17.06.22
С****й2 000 ₽
17.06.22
10 000 ₽
17.06.22
1 200 ₽
17.06.22
100 ₽
17.06.22
Ч****й Д.29 395 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari