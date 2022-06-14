Юля заболела в апреле этого года. На протяжении пяти дней у нее постоянно кружилась голова и было низким давление. В ходе обследования врачи НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко обнаружили небольшую доброкачественную опухоль правого слухового нерва. При таких, как у Юли, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.