Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Миллерово (Ростовская область)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
07.10.2022
Состояние стабильное, Юля выписана.
26.09.2022
Средства собраны, Юля принимает «Джакави», находится в стационаре кратковременного лечения. Все неплохо, только лейкоцитов пока маловато.
22.09.2022
Прошло больше трех месяцев после трансплантации. Видимых очагов инфекции нет. Юля продолжает принимать противоопухолевый препарат «Джакави». Очередной курс стоит 91 171 рубль.
Ваша помощь Юле
24.09.22
|100 ₽
24.09.22
|100 ₽
24.09.22
|Ч*й н.
|500 ₽
24.09.22
|1 000 ₽
24.09.22
|10 000 ₽