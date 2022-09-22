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Юля Данцева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМиллерово (Ростовская область)
Возраст7 лет
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Юля продолжает лечиться от рецидива острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

07.10.2022

Состояние стабильное, Юля выписана.

26.09.2022

Средства собраны, Юля принимает «Джакави», находится в стационаре кратковременного лечения. Все неплохо, только лейкоцитов пока маловато.

22.09.2022

Прошло больше трех месяцев после трансплантации. Видимых очагов инфекции нет. Юля продолжает принимать противоопухолевый препарат «Джакави». Очередной курс стоит 91 171 рубль.

Весь ход лечения

Ваша помощь Юле

24.09.22
100 ₽
24.09.22
100 ₽
24.09.22
Ч*й н.500 ₽
24.09.22
1 000 ₽
24.09.22
10 000 ₽
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