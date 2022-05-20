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Юля Ложкина

Сбор завершен
ДиагнозВоспалительная миофибробластическая опухоль
ГородГлазов
Возраст2 года
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У Юли очень редкая опухоль. Ее невозможно удалить, кроме того, для нее нет стандартных методов лечения.

Ход лечения

30.05.2022

Послезавтра Юля едет домой, где будет принимать лекарство и время от времени приезжать в клинику на обследования.

20.05.2022

Однако терапия противоопухолевым препаратом «Ксалкори» показала очень хорошие результаты в лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями. Врачи уверены, что это лечение даст Юле шанс на выздоровление. Стоимость одной упаковки «Ксалкори» 236 000 рублей.

Ваша помощь Юле

24.05.22
100 ₽
24.05.22
Б*******й И.3 000 ₽
24.05.22
700 ₽
24.05.22
1 500 ₽
24.05.22
9 235 ₽
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