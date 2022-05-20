Ход лечения
30.05.2022
Послезавтра Юля едет домой, где будет принимать лекарство и время от времени приезжать в клинику на обследования.
20.05.2022
Однако терапия противоопухолевым препаратом «Ксалкори» показала очень хорошие результаты в лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями. Врачи уверены, что это лечение даст Юле шанс на выздоровление. Стоимость одной упаковки «Ксалкори» 236 000 рублей.
Ваша помощь Юле
24.05.22
|100 ₽
24.05.22
|Б*******й И.
|3 000 ₽
24.05.22
|700 ₽
24.05.22
|1 500 ₽
24.05.22
|9 235 ₽