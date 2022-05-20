Однако терапия противоопухолевым препаратом «Ксалкори» показала очень хорошие результаты в лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями. Врачи уверены, что это лечение даст Юле шанс на выздоровление. Стоимость одной упаковки «Ксалкори» 236 000 рублей.