Когда Юлю стали беспокоить частые головные боли и сильно упало зрение, родители решили показать дочь врачу. На МРТ-исследовании была обнаружена опухоль в головном мозге. Месяц назад ее частично удалили (к счастью, она оказалась доброкачественной). Теперь Юле рекомендована лучевая терапия, однако квот на нужный вид лечения сейчас нет, а ждать нельзя. Стоимость терапии 391 000 рублей.