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Юля Никулина

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391 000 ₽384 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозКраниофарингиома
Город п. Новопсковск
Возраст15 лет
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У Юли краниофарингиома. Девочке нужна лучевая терапия в Центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко.

Ход лечения

13.06.2024

Когда Юлю стали беспокоить частые головные боли и сильно упало зрение, родители решили показать дочь врачу. На МРТ-исследовании была обнаружена опухоль в головном мозге. Месяц назад ее частично удалили (к счастью, она оказалась доброкачественной). Теперь Юле рекомендована лучевая терапия, однако квот на нужный вид лечения сейчас нет, а ждать нельзя. Стоимость терапии 391 000 рублей.

Ваша помощь Юле

13.06.24
Т***н7 000 ₽
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