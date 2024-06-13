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391 000 ₽384 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Краниофарингиома
|Город
|п. Новопсковск
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
13.06.2024
Когда Юлю стали беспокоить частые головные боли и сильно упало зрение, родители решили показать дочь врачу. На МРТ-исследовании была обнаружена опухоль в головном мозге. Месяц назад ее частично удалили (к счастью, она оказалась доброкачественной). Теперь Юле рекомендована лучевая терапия, однако квот на нужный вид лечения сейчас нет, а ждать нельзя. Стоимость терапии 391 000 рублей.
Ваша помощь Юле
13.06.24
|Т***н
|7 000 ₽