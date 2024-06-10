Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Юля Тюльпенева

Сбор завершен
ДиагнозГлиома
ГородУльяновск
Возраст19 лет
Поделиться:
В апреле Юле провели операцию по удалению опухоли, но победить болезнь не удалось. Девушка лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

13.06.2024

Мы закрываем сбор средств для Юли. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

10.06.2024

Недавно у Юли появились боли и МРТ снова показало новообразование в спинном мозге на уровне крестца. Повторная операция может привести к серьезным неврологическим нарушениям, поэтому врачи планируют лечить девушку лучевой терапией. Квоты на проведение лучевой терапии временно закончились, и необходимая Юле терапия будет стоить 391 000 рублей.

Ваша помощь Юле

13.06.24
Участники забега Legal Run 2024391 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari