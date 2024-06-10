Недавно у Юли появились боли и МРТ снова показало новообразование в спинном мозге на уровне крестца. Повторная операция может привести к серьезным неврологическим нарушениям, поэтому врачи планируют лечить девушку лучевой терапией. Квоты на проведение лучевой терапии временно закончились, и необходимая Юле терапия будет стоить 391 000 рублей.