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Уля Валиева

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645 512 ₽644 912 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородУльяновск
Возраст6 месяцев
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Уле было меньше трех месяцев, когда врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

18.07.2024

Вариант лейкоза, к сожалению, агрессивный, поэтому девочку готовят к трансплантации костного мозга. А из-за серьезных инфекционных осложнений возможности проводить химиотерапию ограниченны, нужна иммунотерапия препаратом «Блинцито». Один курс Уля уже получила за счет квоты, но нужен еще и второй, а на него квоты уже нет, и лекарство надо покупать. Стоимость четырех флаконов оставлят 645 512 рублей.

Ваша помощь Уле

18.07.24
А*****н А.500 ₽
18.07.24
100 ₽
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