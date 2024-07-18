Вариант лейкоза, к сожалению, агрессивный, поэтому девочку готовят к трансплантации костного мозга. А из-за серьезных инфекционных осложнений возможности проводить химиотерапию ограниченны, нужна иммунотерапия препаратом «Блинцито». Один курс Уля уже получила за счет квоты, но нужен еще и второй, а на него квоты уже нет, и лекарство надо покупать. Стоимость четырех флаконов оставлят 645 512 рублей.