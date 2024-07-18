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645 512 ₽644 912 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ульяновск
|Возраст
|6 месяцев
Ход лечения
18.07.2024
Вариант лейкоза, к сожалению, агрессивный, поэтому девочку готовят к трансплантации костного мозга. А из-за серьезных инфекционных осложнений возможности проводить химиотерапию ограниченны, нужна иммунотерапия препаратом «Блинцито». Один курс Уля уже получила за счет квоты, но нужен еще и второй, а на него квоты уже нет, и лекарство надо покупать. Стоимость четырех флаконов оставлят 645 512 рублей.
Ваша помощь Уле
18.07.24
|А*****н А.
|500 ₽
18.07.24
|100 ₽