В больнице Калуги умерла Ульяна Дунаева. Ей было девять лет.

Около года после выписки у Ульяны все было хорошо. Но лейкоз у девочки был крайне агрессивным, и даже самое лучшее лечение не помогло. Болезнь вновь рецидивировала и после этого же не поддавалась никакой терапии. И пришлось вернуться домой… В последние месяцы жизни Ульяна была под опекой паллиативного проекта фонда.

Ульяна была единственным ребенком у мамы. Вдумчивая и в то же время улыбчивая, она любила рисовать и хотела стать учителем.

Светлая память. Сил близким.