21.12.2022
В больнице Калуги умерла Ульяна Дунаева. Ей было девять лет.
Около года после выписки у Ульяны все было хорошо. Но лейкоз у девочки был крайне агрессивным, и даже самое лучшее лечение не помогло. Болезнь вновь рецидивировала и после этого же не поддавалась никакой терапии. И пришлось вернуться домой… В последние месяцы жизни Ульяна была под опекой паллиативного проекта фонда.
Ульяна была единственным ребенком у мамы. Вдумчивая и в то же время улыбчивая, она любила рисовать и хотела стать учителем.
Светлая память. Сил близким.
31.08.2021
Ульяна выписана, будет продолжать наблюдаться у врачей по месту жительства.
19.07.2021
Все неплохо, костный мозг функционирует, серьезных осложнений на сегодняшний день нет. Ульяна выписана под наблюдение по месту жительства.
01.07.2021
Пока еще после трансплантации совсем низкий иммунитет, были инфекционные проблемы. Зато нет признаков РТПХ, трансплантат функционирует, почечная и печеночная функции сохранены. Продолжается наблюдение.
17.05.2021
Сегодня +16 день после трансплантации. Есть тенденция к приживлению.
30.04.2021
Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки было собрано 5 531 002 рубля. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
Ждем вестей из трансплантационного отделения.
29.04.2021
Сегодня про Ульяну вышел сюжет на Пятом канале.
28.04.2021
Ульяна заболела в прошлом сентябре. Поднялась температура, на теле появились фиолетовые точки. Анализ крови показал бластные клетки. Ульяну экстренно госпитализировали в отделение гематологии Калужской больницы. Но уже в октябре девочку перевели в Центр Димы Рогачева: стало ясно, что без трансплантации костного мозга болезнь не победить. Донора нашли в Израиле, он отдаст свои клетки бесплатно, но поиск и активацию (забор клеток), а также доставку костного мозга в Москву нужно оплатить. Всего понадобится 2 225 000 рублей.