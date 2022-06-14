Ход лечения
17.08.2023
Ульяна чувствует себя нормально, состояние стабильное. Видимо, прием «Эверолимуса» будет продолжен и дальше.
29.03.2023
На нынешней терапии у Ульяны достигнута частичная ремиссия. Трансплантация костного мозга ей не показана из-за крайне высокого риска опасных осложнений, так что пока будет продолжена терапия «Эверолимусом», а через три месяца предстоит очередное обследование.
20.02.2023
Ульяна продолжает прием «Эверолимуса» с положительным эффектом. Запланировано контрольное исследование (ПЭТ-КТ), после этого будет заключение федерального центра о дальнейшей тактике терапии. Возможно, та же самая терапия и будет продолжена.
Ваша помощь Ульяне
|80 ₽
|N*********a Y.
|100 ₽
|200 ₽
|А******в А.
|1 200 ₽
|К********й
|228 000 ₽