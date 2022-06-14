На нынешней терапии у Ульяны достигнута частичная ремиссия. Трансплантация костного мозга ей не показана из-за крайне высокого риска опасных осложнений, так что пока будет продолжена терапия «Эверолимусом», а через три месяца предстоит очередное обследование.