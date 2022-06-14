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Ульяна Ерофеева

Сбор завершен
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городх. Калинин (Ростовская область)
Возраст16 лет
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В феврале 2021 года у Ульяны случилась прогрессия заболевания. Нужно продолжать лечение.

Ход лечения

17.08.2023

Ульяна чувствует себя нормально, состояние стабильное. Видимо, прием «Эверолимуса» будет продолжен и дальше.

29.03.2023

На нынешней терапии у Ульяны достигнута частичная ремиссия. Трансплантация костного мозга ей не показана из-за крайне высокого риска опасных осложнений, так что пока будет продолжена терапия «Эверолимусом», а через три месяца предстоит очередное обследование.

20.02.2023

Ульяна продолжает прием «Эверолимуса» с положительным эффектом. Запланировано контрольное исследование (ПЭТ-КТ), после этого будет заключение федерального центра о дальнейшей тактике терапии. Возможно, та же самая терапия и будет продолжена.

Весь ход лечения

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