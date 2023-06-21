У Ульяны пилоидная астроцитома. Это доброкачественная опухоль головного мозга, которую в ряде случаев невозможно удалить полностью из-за ее расположения. Больше года назад девочке провели операцию, затем было динамическое наблюдение. Сейчас Уле нужно пройти лучевую терапию в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Это нужно, чтобы остаточный фрагмент опухоли не начал расти. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 432 500 рублей — помогает фонд.