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Ульяна Мальцева

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
ГородПермь
Возраст16 лет
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Ульяне частично удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Теперь девочке нужно пройти курс лучевой терапии.

Ход лечения

08.08.2023

Ульяна выписана, перенесла лечение хорошо. Через три месяца предстоит контроль.

02.08.2023

Ульяна проходит лучевую терапию, переносит ее нормально, должна завершить примерно через неделю.

21.06.2023

У Ульяны пилоидная астроцитома. Это доброкачественная опухоль головного мозга, которую в ряде случаев невозможно удалить полностью из-за ее расположения. Больше года назад девочке провели операцию, затем было динамическое наблюдение. Сейчас Уле нужно пройти лучевую терапию в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Это нужно, чтобы остаточный фрагмент опухоли не начал расти. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 432 500 рублей — помогает фонд.

Ваша помощь Ульяне

03.07.23
300 ₽
03.07.23
1 000 ₽
03.07.23
700 ₽
03.07.23
250 ₽
03.07.23
50 581 ₽
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