Ход лечения
08.08.2023
Ульяна выписана, перенесла лечение хорошо. Через три месяца предстоит контроль.
02.08.2023
Ульяна проходит лучевую терапию, переносит ее нормально, должна завершить примерно через неделю.
21.06.2023
У Ульяны пилоидная астроцитома. Это доброкачественная опухоль головного мозга, которую в ряде случаев невозможно удалить полностью из-за ее расположения. Больше года назад девочке провели операцию, затем было динамическое наблюдение. Сейчас Уле нужно пройти лучевую терапию в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Это нужно, чтобы остаточный фрагмент опухоли не начал расти. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 432 500 рублей — помогает фонд.
Ваша помощь Ульяне
|300 ₽
|1 000 ₽
|700 ₽
|250 ₽
|50 581 ₽