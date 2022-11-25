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Ульяна Петрова

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородЕссентуки
Возраст18 лет
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У Ульяны крупноклеточная неходжкинская лимфома. Девушка лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева.

Ход лечения

08.12.2022

Все неплохо, Ульяна выписана, терапию «Энплейтом» будет продолжать дома.

25.11.2022

Лимфому у Ульяны диагностировали в марте. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, которая дала неплохой результат. По основному заболеванию у Ульяны все хорошо! Но из-за осложнений химиотерапии резко снизилась свертываемость крови. Поэтому сейчас нужна терапия препаратом «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Стоимость нужного количества лекарства 264 000 рублей.

Ваша помощь Ульяне

08.12.22
Б******а500 ₽
08.12.22
1 000 ₽
08.12.22
200 ₽
08.12.22
Ш******а20 ₽
08.12.22
Б*******я28 358 ₽
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