У Ульяны крупноклеточная неходжкинская лимфома. Девушка лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева.
Ход лечения
08.12.2022
Все неплохо, Ульяна выписана, терапию «Энплейтом» будет продолжать дома.
25.11.2022
Лимфому у Ульяны диагностировали в марте. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, которая дала неплохой результат. По основному заболеванию у Ульяны все хорошо! Но из-за осложнений химиотерапии резко снизилась свертываемость крови. Поэтому сейчас нужна терапия препаратом «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Стоимость нужного количества лекарства 264 000 рублей.