Лимфому у Ульяны диагностировали в марте. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, которая дала неплохой результат. По основному заболеванию у Ульяны все хорошо! Но из-за осложнений химиотерапии резко снизилась свертываемость крови. Поэтому сейчас нужна терапия препаратом «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Стоимость нужного количества лекарства 264 000 рублей.