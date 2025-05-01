Ульяна лечится с 2022 года. Прошлым летом девочке провели трансплантацию костного мозга, донором стала сестра. Трансплантат прижился и уже функционирует, но после пересадки появились осложнения, которые до сих пор беспокоят Ульяну. Сейчас, чтобы справиться с проявлениями кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина», девочке нужно пройти терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Четыре упаковки лекарства стоят 408 000 рублей.