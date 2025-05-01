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408 000 ₽396 250 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|Ухта (Республика Коми)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
01.05.2025
Ульяна лечится с 2022 года. Прошлым летом девочке провели трансплантацию костного мозга, донором стала сестра. Трансплантат прижился и уже функционирует, но после пересадки появились осложнения, которые до сих пор беспокоят Ульяну. Сейчас, чтобы справиться с проявлениями кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина», девочке нужно пройти терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Четыре упаковки лекарства стоят 408 000 рублей.
Ваша помощь Ульяне
03.05.25
|500 ₽
03.05.25
|1 200 ₽
03.05.25
|10 000 ₽
03.05.25
|50 ₽