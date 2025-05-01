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Ульяна Роговая

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408 000 ₽396 250 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
ГородУхта (Республика Коми)
Возраст7 лет
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После пересадки костного мозга Ульяне нужен препарат, чтобы справиться с осложнениями.

Ход лечения

01.05.2025

Ульяна лечится с 2022 года. Прошлым летом девочке провели трансплантацию костного мозга, донором стала сестра. Трансплантат прижился и уже функционирует, но после пересадки появились осложнения, которые до сих пор беспокоят Ульяну. Сейчас, чтобы справиться с проявлениями кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина», девочке нужно пройти терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Четыре упаковки лекарства стоят 408 000 рублей.

Ваша помощь Ульяне

03.05.25
500 ₽
03.05.25
1 200 ₽
03.05.25
10 000 ₽
03.05.25
50 ₽
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