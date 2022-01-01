20.02.2023
Юсиф уезжал на лечение в Турцию, и мы очень долго ничего о нем не слышали…
Недавно мы узнали, что мальчика не стало.
Юсифу было всего восемь лет.
Светлая память. Сил близким.
16.05.2022
К сожалению, в анализах опять обнаруживаются опухолевые клетки. Юсиф переводится на симптоматическую терапию.
15.04.2022
Юсиф восстанавливается, переведен из трансплантационного бокса обратно в гематологическое отделение.
21.03.2022
Трансплантат прижился, но переливания крови все же нужны. Нужна также профилактика инфекций.
21.02.2022
Средства для мальчика собраны, спасибо! Предстоит длительная терапия «Венклекстой».
03.02.2022
У Юсифа состоялась трансплантация, все по плану. Но врачи считают, что во избежание возвращения болезни мальчику нужно длительно продолжать противоопухолевую терапию препаратом «Венклекста». На его покупку нужно 395 220 рублей.
10.01.2022
Юсиф получает все необходимые препараты. Но 2 февраля назначена неродственная трансплантация.
01.01.2022
Юсиф заболел в 2019 году. Прошел несколько курсов химиотерапии и три пересадки костного мозга (сначала донором стал брат, потом мама). Однако болезнь никак полностью не отступает: вариант лейкоза генетически неблагоприятный, течение болезни крайне упорное. Сейчас мальчик готовится к очередной трансплантации, на сей раз от неродственного донора. Перед процедурой Юсифу необходимо пройти терапию препаратом «Плерифор» (действующее вещество плериксафор, аналог известного препарата «Мозобаил»): это лекарство повышает эффективность предтрансплантационной химиотерапии при диагнозе мальчика. Стоимость лекарства 396 000 рублей.