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Валера Леонтьев

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
ГородИркутск
Возраст4 года
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Валере необходима пересадка костного мозга. Среди родных мальчика подходящего донора найти не удалось. Нужна неродственная трансплантация.

Ход лечения

01.09.2021

Валера выписывается и скоро летит домой, в Иркутск.

06.08.2021

Проведена трансплантация от неродственного донора, приживление уже произошло, мальчик переведен в стационар кратковременного лечения. В целом все стабильно.

30.06.2021

Мы закрываем сбор средств для Валеры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Валере

15.06.21
Т*******а И.700 ₽
15.06.21
К******а И.3 000 ₽
15.06.21
Ф*****************й А.700 ₽
15.06.21
З*****в Р.1 000 ₽
15.06.21
К******в Д.500 ₽
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