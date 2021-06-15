Ход лечения
01.09.2021
Валера выписывается и скоро летит домой, в Иркутск.
06.08.2021
Проведена трансплантация от неродственного донора, приживление уже произошло, мальчик переведен в стационар кратковременного лечения. В целом все стабильно.
30.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Валеры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ваша помощь Валере
15.06.21
|Т*******а И.
|700 ₽
15.06.21
|К******а И.
|3 000 ₽
15.06.21
|Ф*****************й А.
|700 ₽
15.06.21
|З*****в Р.
|1 000 ₽
15.06.21
|К******в Д.
|500 ₽