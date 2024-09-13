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Лера Лебединская

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645 212 ₽644 807 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСвободный (Амурская область)
Возраст10 лет
В апреле у Леры диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

13.09.2024

Лера заболела в феврале: сперва поднялась температура, потом — ветрянка, после которой и установили нынешний диагноз. Два блока высокодозной химиотерапии не дали необходимого результата, поэтому врачи решили лечить ее иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость четырех упаковок необходимого Валерии лекарства 645 212 рублей.

Ваша помощь Лере

15.09.24
100 ₽
15.09.24
205 ₽
15.09.24
100 ₽
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