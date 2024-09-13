Лера заболела в феврале: сперва поднялась температура, потом — ветрянка, после которой и установили нынешний диагноз. Два блока высокодозной химиотерапии не дали необходимого результата, поэтому врачи решили лечить ее иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость четырех упаковок необходимого Валерии лекарства 645 212 рублей.