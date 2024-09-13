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645 212 ₽644 807 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Свободный (Амурская область)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
13.09.2024
Лера заболела в феврале: сперва поднялась температура, потом — ветрянка, после которой и установили нынешний диагноз. Два блока высокодозной химиотерапии не дали необходимого результата, поэтому врачи решили лечить ее иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость четырех упаковок необходимого Валерии лекарства 645 212 рублей.
Ваша помощь Лере
15.09.24
|100 ₽
15.09.24
|205 ₽
15.09.24
|100 ₽