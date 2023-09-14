Два дня назад юноше провели контрольное обследование, которое показало положительную динамику в лечении. Поэтому терапию препаратом «Адцетрис» необходимо продолжать. На ближайший курс нужно три флакона лекарства стоимостью 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!