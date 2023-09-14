Ход лечения
31.10.2023
Ваня чувствует себя неплохо, состояние стабильное. Сейчас получает плановую сопроводительную терапию после очередного блока непрограммной химиотерапии.
29.09.2023
Средства собраны, спасибо! Ваня нормально себя чувствует, состояние стабильное, две недели назад было введение «Адцетриса», на сегодня запланировано следующее.
14.09.2023
Два дня назад юноше провели контрольное обследование, которое показало положительную динамику в лечении. Поэтому терапию препаратом «Адцетрис» необходимо продолжать. На ближайший курс нужно три флакона лекарства стоимостью 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
Ваша помощь Ване
|200 ₽
|500 ₽
|941 ₽
|700 ₽
|1 910 ₽