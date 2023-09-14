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Ваня Абрамов

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородВладимир
Возраст17 лет
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Ване не подходит стандартная терапия для лечения лимфомы Ходжкина, из-за этого начались осложнения.

Ход лечения

31.10.2023

Ваня чувствует себя неплохо, состояние стабильное. Сейчас получает плановую сопроводительную терапию после очередного блока непрограммной химиотерапии.

29.09.2023

Средства собраны, спасибо! Ваня нормально себя чувствует, состояние стабильное, две недели назад было введение «Адцетриса», на сегодня запланировано следующее.

14.09.2023

Два дня назад юноше провели контрольное обследование, которое показало положительную динамику в лечении. Поэтому терапию препаратом «Адцетрис» необходимо продолжать. На ближайший курс нужно три флакона лекарства стоимостью 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

Весь ход лечения

Ваша помощь Ване

26.09.23
200 ₽
26.09.23
500 ₽
26.09.23
941 ₽
26.09.23
700 ₽
26.09.23
1 910 ₽
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