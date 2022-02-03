Операция у Вани была несколько дней назад в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. К сожалению, полностью убрать опухоль оказалось невозможно из-за ее расположения, поэтому врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.