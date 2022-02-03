Ход лечения
18.02.2022
Ваня хорошо перенес лечение, выписан.
11.02.2022
Начато лечение в центре «Гамма-нож», предстоит 5 фракций.
03.02.2022
Операция у Вани была несколько дней назад в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. К сожалению, полностью убрать опухоль оказалось невозможно из-за ее расположения, поэтому врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.
Ваша помощь Ване
07.02.22
|1 000 ₽
07.02.22
|10 000 ₽
07.02.22
|З*****в
|500 ₽
07.02.22
|58 ₽
08.02.22
|2 500 ₽