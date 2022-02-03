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Ваня Бартенев

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородМосква
Возраст8 лет
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У Вани доброкачественная опухоль головного мозга, которую удалось частично удалить. Теперь мальчику нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

18.02.2022

Ваня хорошо перенес лечение, выписан.

11.02.2022

Начато лечение в центре «Гамма-нож», предстоит 5 фракций.

03.02.2022

Операция у Вани была несколько дней назад в Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. К сожалению, полностью убрать опухоль оказалось невозможно из-за ее расположения, поэтому врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.

Ваша помощь Ване

07.02.22
1 000 ₽
07.02.22
10 000 ₽
07.02.22
З*****в500 ₽
07.02.22
58 ₽
08.02.22
2 500 ₽
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