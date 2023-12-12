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Ваня Машуков

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312 000 ₽304 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Приаргунск (Забайкальский край)
Возраст4 года
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Ваня заболел острым лимфобластным лейкозом в апреле 2023 года. Сейчас ему нужно дорогостоящее лекарство.

Ход лечения

12.12.2023

Девять месяцев назад у Вани поднялась температура и заболел живот, на теле появилась сыпь. Обследование показало острый лимфобластный лейкоз. Помочь мальчику выздороветь должна трансплантация костного мозга, к которой он готовится. Сейчас нужно пройти терапию препаратом «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три упаковки лекарства стоят 312 000 рублей.

Ваша помощь Ване

12.12.23
300 ₽
12.12.23
Т***н3 000 ₽
12.12.23
500 ₽
12.12.23
3 000 ₽
12.12.23
700 ₽
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