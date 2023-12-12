Девять месяцев назад у Вани поднялась температура и заболел живот, на теле появилась сыпь. Обследование показало острый лимфобластный лейкоз. Помочь мальчику выздороветь должна трансплантация костного мозга, к которой он готовится. Сейчас нужно пройти терапию препаратом «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три упаковки лекарства стоят 312 000 рублей.