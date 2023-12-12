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312 000 ₽304 300 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Приаргунск (Забайкальский край)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
12.12.2023
Девять месяцев назад у Вани поднялась температура и заболел живот, на теле появилась сыпь. Обследование показало острый лимфобластный лейкоз. Помочь мальчику выздороветь должна трансплантация костного мозга, к которой он готовится. Сейчас нужно пройти терапию препаратом «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три упаковки лекарства стоят 312 000 рублей.
Ваша помощь Ване
12.12.23
|300 ₽
12.12.23
|Т***н
|3 000 ₽
12.12.23
|500 ₽
12.12.23
|3 000 ₽
12.12.23
|700 ₽