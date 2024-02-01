Острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали три месяца назад. Сейчас для лечения и профилактики грибковой инфекции ему необходимо пройти терапию препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 401 940 рублей.