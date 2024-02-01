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Ваня Нагорный

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401 940 ₽384 439 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРаменское
Возраст10 лет
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У Вани на фоне основного лечения развилась серьезная грибковая инфекция.

Ход лечения

01.02.2024

Острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали три месяца назад. Сейчас для лечения и профилактики грибковой инфекции ему необходимо пройти терапию препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 401 940 рублей.

Ваша помощь Ване

01.02.24
10 000 ₽
01.02.24
С**********а500 ₽
01.02.24
200 ₽
01.02.24
50 ₽
01.02.24
500 ₽
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