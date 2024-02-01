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401 940 ₽384 439 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Раменское
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
01.02.2024
Острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали три месяца назад. Сейчас для лечения и профилактики грибковой инфекции ему необходимо пройти терапию препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 401 940 рублей.
Ваша помощь Ване
01.02.24
|10 000 ₽
01.02.24
|С**********а
|500 ₽
01.02.24
|200 ₽
01.02.24
|50 ₽
01.02.24
|500 ₽