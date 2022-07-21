Неожиданная и страшная беда. Умер Ваня Новоселов.

Еще не так давно казалось, что у Вани все идет неплохо. Был ответ на терапию, улучшились анализы. Но потом начались серьезные инфекционные осложнения. Резкое ухудшение, реанимация… и вчера Вани не стало.

Ваня был единственным ребенком в семье. Он любил книги, животных и настольные игры.

Светлая память. Сил родителям.