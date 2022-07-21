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Ваня Новоселов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородЭлектросталь
Дата смерти2.10.2022
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03.10.2022

Неожиданная и страшная беда. Умер Ваня Новоселов.

Еще не так давно казалось, что у Вани все идет неплохо. Был ответ на терапию, улучшились анализы. Но потом начались серьезные инфекционные осложнения. Резкое ухудшение, реанимация… и вчера Вани не стало.
Ваня был единственным ребенком в семье. Он любил книги, животных и настольные игры.

Светлая память. Сил родителям.

12.09.2022

Ваня получил «Атгам». Есть улучшение: повысились показатели крови, нужно меньше переливаний.

31.07.2022

Средства собраны! Ждем результатов терапии.

21.07.2022

В конце декабря Ваня поступил в больницу с подозрением на лейкоз. После проведенных анализов этот диагноз у мальчика не подтвердился: врачи диагностировали апластическую анемию. Сейчас Ване нужно пройти лечение иммуносупрессивным препаратом «Атгам». Стоимость шести флаконов лекарства 1 019 700 рублей. 

Ваша помощь Ване

21.07.22
И****в М.3 000 ₽
М*****о А.1 000 ₽
21.07.22
З******Й С.700 ₽
21.07.22
А.3 000 ₽
21.07.22
Ш******а И.300 ₽
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