03.10.2022
Неожиданная и страшная беда. Умер Ваня Новоселов.
Еще не так давно казалось, что у Вани все идет неплохо. Был ответ на терапию, улучшились анализы. Но потом начались серьезные инфекционные осложнения. Резкое ухудшение, реанимация… и вчера Вани не стало.
Ваня был единственным ребенком в семье. Он любил книги, животных и настольные игры.
Светлая память. Сил родителям.
12.09.2022
Ваня получил «Атгам». Есть улучшение: повысились показатели крови, нужно меньше переливаний.
31.07.2022
Средства собраны! Ждем результатов терапии.
21.07.2022
В конце декабря Ваня поступил в больницу с подозрением на лейкоз. После проведенных анализов этот диагноз у мальчика не подтвердился: врачи диагностировали апластическую анемию. Сейчас Ване нужно пройти лечение иммуносупрессивным препаратом «Атгам». Стоимость шести флаконов лекарства 1 019 700 рублей.
Ваша помощь Ване
|И****в М.
|3 000 ₽
|М*****о А.
|1 000 ₽
|З******Й С.
|700 ₽
|А.
|3 000 ₽
|Ш******а И.
|300 ₽