Помочь
142 395 ₽141 060 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|поселок Авсюнино (Московская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
28.11.2025
На фоне иммунодефицита у Вани развилась тромбоцитопения — серьезное нарушение в выработке красных клеток крови. Мальчику назначили терапию препаратом «Дарзалекс», очень эффективную в таких ситуациях. И она дала хорошие результаты. Чтобы продолжить лечение, Ване необходимы две упаковки лекарства стоимостью 142 395 рублей. Мы открываем сбор.
Ваша помощь Ване
02.12.25
|465 ₽
02.12.25
|470 ₽
02.12.25
|100 ₽
02.12.25
|Я*****н
|300 ₽