Ваня Озерицкий

142 395 ₽141 060 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городпоселок Авсюнино (Московская область)
Возраст13 лет
У мальчика первичный иммунодефицит, сейчас он проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

28.11.2025

На фоне иммунодефицита у Вани развилась тромбоцитопения — серьезное нарушение в выработке красных клеток крови. Мальчику назначили терапию препаратом «Дарзалекс», очень эффективную в таких ситуациях. И она дала хорошие результаты. Чтобы продолжить лечение, Ване необходимы две упаковки лекарства стоимостью 142 395 рублей. Мы открываем сбор.

Ваша помощь Ване

