На фоне иммунодефицита у Вани развилась тромбоцитопения — серьезное нарушение в выработке красных клеток крови. Мальчику назначили терапию препаратом «Дарзалекс», очень эффективную в таких ситуациях. И она дала хорошие результаты. Чтобы продолжить лечение, Ване необходимы две упаковки лекарства стоимостью 142 395 рублей. Мы открываем сбор.