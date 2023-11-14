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Ваня Пьянков

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513 057 ₽511 157 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛимфома Беркитта
ГородМытищи
Возраст10 лет
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У Вани лимфома Беркитта. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

14.11.2023

Болезнь у Вани диагностировали пять месяцев назад. Мальчик начал лечение, но последнее обследование показало, что проводимая терапия оказалась недостаточно эффективной в его случае. Теперь врачи назначили Ване лекарство обинутузумаб («Газива»). Стоимость трех упаковок лекарства 513 057 рублей.

Ваша помощь Ване

14.11.23
Р******к1 600 ₽
14.11.23
100 ₽
14.11.23
В******в Д.200 ₽
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