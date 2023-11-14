Помочь
513 057 ₽511 157 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Лимфома Беркитта
|Город
|Мытищи
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
14.11.2023
Болезнь у Вани диагностировали пять месяцев назад. Мальчик начал лечение, но последнее обследование показало, что проводимая терапия оказалась недостаточно эффективной в его случае. Теперь врачи назначили Ване лекарство обинутузумаб («Газива»). Стоимость трех упаковок лекарства 513 057 рублей.
Ваша помощь Ване
14.11.23
|Р******к
|1 600 ₽
14.11.23
|100 ₽
14.11.23
|В******в Д.
|200 ₽