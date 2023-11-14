Болезнь у Вани диагностировали пять месяцев назад. Мальчик начал лечение, но последнее обследование показало, что проводимая терапия оказалась недостаточно эффективной в его случае. Теперь врачи назначили Ване лекарство обинутузумаб («Газива»). Стоимость трех упаковок лекарства 513 057 рублей.