|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|п. Шемышейка (Пензенская область)
|Возраст
|3 года
Ход лечени
24.10.2023
Трансплантат функционирует. Серьезная кишечная РТПХ сейчас с некоторым улучшением. Необходимо продолжать терапию с «Энтивио».
22.09.2023
Костный мозг приживается (уже вырабатывает тромбоциты и отчасти лейкоциты), переливания крови не нужны. Видимых очагов инфекций и признаков острой РТПХ сейчас нет.
01.09.2023
Только что Ване проведена трансплантация костного мозга, донором стала мама. Сейчас, чтобы избежать тяжелых осложнений после ТКМ, ему необходим курс «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.
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|700 ₽
|300 ₽
|С*********н И.
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|2 000 ₽