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Ваня Варцев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городп. Шемышейка (Пензенская область)
Возраст3 года
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У Вани случился рецидив острого миелобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечени

24.10.2023

Трансплантат функционирует. Серьезная кишечная РТПХ сейчас с некоторым улучшением. Необходимо продолжать терапию с «Энтивио».

22.09.2023

Костный мозг приживается (уже вырабатывает тромбоциты и отчасти лейкоциты), переливания крови не нужны. Видимых очагов инфекций и признаков острой РТПХ сейчас нет.

01.09.2023

Только что Ване проведена трансплантация костного мозга, донором стала мама. Сейчас, чтобы избежать тяжелых осложнений после ТКМ, ему необходим курс «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.

Ваша помощь Ване

06.09.23
700 ₽
06.09.23
300 ₽
06.09.23
С*********н И.500 ₽
06.09.23
700 ₽
06.09.23
2 000 ₽
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