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Ваня Васильев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКалуга
Возраст7 лет
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У Вани острый лимфобластный лейкоз. С марта мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

21.07.2022

Ваня в ремиссии, выписывается. Ура!

17.06.2022

Второй курс иммунотерапии в разгаре, переносится удовлетворительно.

01.06.2022

Начался второй курс иммунотерапии. Клинически стабильное состояние, нормальная температура.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ване

31.05.22
200 ₽
31.05.22
10 ₽
31.05.22
С******а т.700 ₽
31.05.22
П*****в Я.14 031 ₽
31.05.22
13 000 ₽
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«Мам, мы поедем домой, когда будет тепло»

5-летний Ваня знает, что лечение у него расписано на три месяца. И уверен, что сразу после уедет домой. Мы тоже хотим в это верить. Помогите Ване.

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