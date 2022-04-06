Ход лечения
21.07.2022
Ваня в ремиссии, выписывается. Ура!
17.06.2022
Второй курс иммунотерапии в разгаре, переносится удовлетворительно.
01.06.2022
Начался второй курс иммунотерапии. Клинически стабильное состояние, нормальная температура.
Ваша помощь Ване
31.05.22
|200 ₽
31.05.22
|10 ₽
31.05.22
|С******а т.
|700 ₽
31.05.22
|П*****в Я.
|14 031 ₽
31.05.22
|13 000 ₽
Статьи о Ване
6.04.2022
«Мам, мы поедем домой, когда будет тепло»
5-летний Ваня знает, что лечение у него расписано на три месяца. И уверен, что сразу после уедет домой. Мы тоже хотим в это верить. Помогите Ване.