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Варвара Илюшина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовосибирск
Возраст5 лет
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Варя лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева с февраля. У нее обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

29.10.2021

Варя получила «Блинцито», интенсивная часть противолейкозного лечения на этом закончена. Остается терапия для лечения неврологических осложнений.

30.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

«Блинцито» переносится удовлетворительно, теперь надо справиться с осложнениями.

22.09.2021

Лечение дало результат: у Вари ремиссия. Но терапию нужно продолжать, и вот тут начинаются проблемы. Обычная «химия» не годится: Варя совсем плохо ее переносит, развилось сразу несколько крайне тяжелых осложнений. Врачи рекомендовали девочке курс иммунопрепарата «Блинцито», после которого можно будет сразу перейти на поддерживающую терапию. Это лечение переносится лучше, но сейчас на ближайшую часть курса нужно 484 133 рублей.

Ваша помощь Варе

29.09.21
100 ₽
29.09.21
С******а А.1 000 ₽
29.09.21
5 000 ₽
29.09.21
300 ₽
29.09.21
147 028 ₽
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