Лечение дало результат: у Вари ремиссия. Но терапию нужно продолжать, и вот тут начинаются проблемы. Обычная «химия» не годится: Варя совсем плохо ее переносит, развилось сразу несколько крайне тяжелых осложнений. Врачи рекомендовали девочке курс иммунопрепарата «Блинцито», после которого можно будет сразу перейти на поддерживающую терапию. Это лечение переносится лучше, но сейчас на ближайшую часть курса нужно 484 133 рублей.