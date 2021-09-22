Ход лечения
29.10.2021
Варя получила «Блинцито», интенсивная часть противолейкозного лечения на этом закончена. Остается терапия для лечения неврологических осложнений.
30.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
«Блинцито» переносится удовлетворительно, теперь надо справиться с осложнениями.
22.09.2021
Лечение дало результат: у Вари ремиссия. Но терапию нужно продолжать, и вот тут начинаются проблемы. Обычная «химия» не годится: Варя совсем плохо ее переносит, развилось сразу несколько крайне тяжелых осложнений. Врачи рекомендовали девочке курс иммунопрепарата «Блинцито», после которого можно будет сразу перейти на поддерживающую терапию. Это лечение переносится лучше, но сейчас на ближайшую часть курса нужно 484 133 рублей.
Ваша помощь Варе
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