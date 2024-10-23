Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Варя Гуменюк

Помочь
147 354 ₽146 594 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОдинцово (Московская область)
Возраст2 года
Поделиться:
В апреле у Вари диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девочка лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

23.10.2024

Варе необходимо выйти в ремиссию. С этим ей должна помочь терапия с препаратом «Онкаспар». Сейчас в Центре сложилась непростая ситуация с этим лекарством. Детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Клиника делает все возможное, чтобы решить этот вопрос, а пока врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость необходимого количества лекарства для Вари — 147 354 рубля.

Ваша помощь Варе

23.10.24
50 ₽
23.10.24
710 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari