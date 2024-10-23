Варе необходимо выйти в ремиссию. С этим ей должна помочь терапия с препаратом «Онкаспар». Сейчас в Центре сложилась непростая ситуация с этим лекарством. Детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Клиника делает все возможное, чтобы решить этот вопрос, а пока врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость необходимого количества лекарства для Вари — 147 354 рубля.