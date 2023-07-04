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Варя Жидкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город д. Борисовичи (Псковская область)
Возраст2 года
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У Вари острый лимфобластный лейкоз. У девочки неделю назад состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

26.10.2023

Самочувствие нормальное, Варя в стационаре кратковременного лечения, продолжается прием «Джакави».

02.10.2023

Все достаточно стабильно, самочувствие нормальное.

15.08.2023

Полтора месяца после трансплантации. Пока еще остаются некоторые инфекционные осложнения, температура нормальная. РТПХ в стадии стабилизации.

Весь ход лечения

Ваша помощь Варе

04.07.23
Участники забега Legal Run 2023312 000 ₽
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