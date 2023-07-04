Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Борисовичи (Псковская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
26.10.2023
Самочувствие нормальное, Варя в стационаре кратковременного лечения, продолжается прием «Джакави».
02.10.2023
Все достаточно стабильно, самочувствие нормальное.
15.08.2023
Полтора месяца после трансплантации. Пока еще остаются некоторые инфекционные осложнения, температура нормальная. РТПХ в стадии стабилизации.
Ваша помощь Варе
04.07.23
|Участники забега Legal Run 2023
|312 000 ₽