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Василиса Нифонтова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСанкт-Петербург
Возраст3 года
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У Василисы рецидив острого лимфобластного лейкоза. Сейчас девочка готовится к повторной трансплантации костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

РТПХ в стадии стабилизации. Костный мозг функционирует. Василиса чувствует себя неплохо, результаты анализов также достаточно хорошие.

04.10.2023

Полтора месяца после трансплантации. Есть кожная РТПХ, которую надо лечить, в остальном все более или менее в порядке, трансплантат функционирует хорошо.

21.08.2023

Чтобы ТКМ прошла успешно (донором будет папа), Василисе необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Он воздействует на кишечник и помогает избежать появления реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.

Ваша помощь Василисе

23.08.23
60 ₽
23.08.23
20 000 ₽
23.08.23
3 000 ₽
24.08.23
200 ₽
24.08.23
500 ₽
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