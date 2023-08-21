Ход лечения
31.10.2023
РТПХ в стадии стабилизации. Костный мозг функционирует. Василиса чувствует себя неплохо, результаты анализов также достаточно хорошие.
04.10.2023
Полтора месяца после трансплантации. Есть кожная РТПХ, которую надо лечить, в остальном все более или менее в порядке, трансплантат функционирует хорошо.
21.08.2023
Чтобы ТКМ прошла успешно (донором будет папа), Василисе необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Он воздействует на кишечник и помогает избежать появления реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.
Ваша помощь Василисе
|60 ₽
|20 000 ₽
|3 000 ₽
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