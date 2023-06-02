Ход лечения
24.10.2023
Трансплантат функционирует, состояние стабильное, Веня в стационаре кратковременного лечения. Получает препараты для профилактики РТПХ.
21.09.2023
После трансплантации и клеточной терапии костный мозг пока не функционирует. На сегодня запланировано обследование для оценки работы CAR-T-клеток и опухолевой нагрузки.
01.09.2023
Ремиссии так и нет. Мальчику проведена лучевая терапия на область опухоли из лейкозных клеток, а дальше запланированы трансплантация и CAR-T-клеточная терапия.
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