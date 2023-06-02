Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Вениамин Дьячков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородАлчевск
Возраст7 лет
Поделиться:
У Вениамина острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

24.10.2023

Трансплантат функционирует, состояние стабильное, Веня в стационаре кратковременного лечения. Получает препараты для профилактики РТПХ.

21.09.2023

После трансплантации и клеточной терапии костный мозг пока не функционирует. На сегодня запланировано обследование для оценки работы CAR-T-клеток и опухолевой нагрузки.

01.09.2023

Ремиссии так и нет. Мальчику проведена лучевая терапия на область опухоли из лейкозных клеток, а дальше запланированы трансплантация и CAR-T-клеточная терапия.

Весь ход лечения

Ваша помощь Вениамину

02.06.23
Анонимное пожертвование700 ₽
02.06.23
Г*********в И.700 ₽
02.06.23
200 ₽
02.06.23
11 ₽
02.06.23
У****** В.500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari