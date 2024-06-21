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Вера Синицкая

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564 000 ₽552 400 ₽ осталось собрать
Диагноз Пилоидная астроцитома
ГородЖодино (Белоруссия)
Возраст9 лет
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Вера болеет с 2020 года. Сейчас девочка готовится к операции в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

21.06.2024

Четыре года назад у Веры обнаружили опухоль головного мозга. Минские врачи провели операцию, но полностью удалить новообразование не смогли. Сейчас девочку готовят к повторной операции, но поскольку она гражданка другого государства, процедура будет платной. Стоимость операции — 564 000 рублей.

Ваша помощь Вере

23.06.24
300 ₽
23.06.24
10 000 ₽
23.06.24
С********в Д.1 200 ₽
23.06.24
100 ₽
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