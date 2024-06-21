Четыре года назад у Веры обнаружили опухоль головного мозга. Минские врачи провели операцию, но полностью удалить новообразование не смогли. Сейчас девочку готовят к повторной операции, но поскольку она гражданка другого государства, процедура будет платной. Стоимость операции — 564 000 рублей.