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564 000 ₽552 400 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Пилоидная астроцитома
|Город
|Жодино (Белоруссия)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
21.06.2024
Четыре года назад у Веры обнаружили опухоль головного мозга. Минские врачи провели операцию, но полностью удалить новообразование не смогли. Сейчас девочку готовят к повторной операции, но поскольку она гражданка другого государства, процедура будет платной. Стоимость операции — 564 000 рублей.
Ваша помощь Вере
23.06.24
|300 ₽
23.06.24
|10 000 ₽
23.06.24
|С********в Д.
|1 200 ₽
23.06.24
|100 ₽