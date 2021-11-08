У Вероники краниофарингиома. Это доброкачественная опухоль головного мозга, которую в ряде случаев невозможно удалить полностью из-за ее расположения. В конце октября врачи Центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко провели операцию. Чтобы остаточный фрагмент не продолжил расти, девочке нужно пройти лучевую терапию. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 350 000 рублей — помогает фонд.