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Вероника Новикова

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
Городс. Турукта, Республика Саха (Якутия)
Возраст12 лет
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Веронике частично удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Теперь девочке нужно пройти курс лучевой терапии.

Ход лечения

15.11.2021

Лучевая терапия на аппарате «Кибер-нож» завершена. Через несколько месяцев нужно будет провести контрольную МРТ.

08.11.2021

У Вероники краниофарингиома. Это доброкачественная опухоль головного мозга, которую в ряде случаев невозможно удалить полностью из-за ее расположения. В конце октября врачи Центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко провели операцию. Чтобы остаточный фрагмент не продолжил расти, девочке нужно пройти лучевую терапию. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 350 000 рублей — помогает фонд.

Ваша помощь Веронике

12.11.21
Г******а И.700 ₽
12.11.21
200 ₽
12.11.21
100 ₽
12.11.21
300 ₽
12.11.21
66 700 ₽
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